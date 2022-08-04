Чоловіки не пояснили, чому перебували в лісі

Правоохоронці підозрюють, що вони причетні до ДРГ. Адже, затримані чоловіки не змогли пояснити, що робили в заростях лісу.

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Спеціальний підрозділ, виконуючи бойове завдання у лісовій частині Бучанської громади, відстежуючи диверсійно-розвідувальні групи ворога, затримав групу чоловіків, які не змогли пояснити, що вони роблять у заростях,
– йдеться у повідомленні.

Правопорушників передано працівникам Служби безпеки України для встановлення їхніх намірів.


В лісі під Київщиною виявили групу чоловіків / Фото Бучанська міськрада

Ймовірний наступ з білорусі

  • росія перекидає диверсійні групи з Білорусі в Україну. На Волинському та Поліському напрямках проведено тренування збройних сил білорусі.
  • Генштаб 3 серпня повідомляв, що у білорусі провели тренування зі зв'язку генерального штабу. росія використовує територію країни для того, щоб перекинути своїх диверсантів. Наші військові їх знищують.
  • Генерал ЗСУ Сергій Кривонос розповідав, що росія ставить перед собою завдання розтягнути спроможності української армії, зокрема й наступальні. На його думку, саме тому окупанти й розхитують ситуацію вздовж білорусько-українського кордону.
  • При цьому глава українського МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що якщо білоруська армія зайде на територію України, то ми розірвемо з цією державою дипломатичні зв'язки. білоруси є співучасниками злочину російських окупантів проти України та українців, шукати їм жодних виправдань ніхто не збирається.

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