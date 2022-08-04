Мужчины не объяснили, почему находились в лесу
Правоохранители подозревают, что они причастны к ДРГ. Ведь задержанные мужчины не смогли объяснить, что делали в зарослях леса.
Внимание белорусская армия активизировалась на границе с Украиной: какие задачи они выполняют
Специальное подразделение, выполняя боевое задание в лесной части Бучанской общины, отслеживая диверсионно-разведывательные группы врага, задержало группу мужчин, которые не смогли объяснить, что они делают в зарослях,
– говорится в сообщении.
Правонарушители переданы работникам Службы безопасности Украины для установления их намерений.
В лесу под Киевщиной обнаружили группу мужчин / Фото Бучанский горсовет
Вероятное наступление из беларуси
- россия перебрасывает диверсионные группы из беларуси в Украину. На Волынском и Полесском направлениях проведена тренировка вооруженных сил беларуси.
- Генштаб 3 августа сообщал, что в беларуси провели тренировки по связи генерального штаба. россия использует территорию страны для того, чтобы перебросить своих диверсантов. Наши военные их уничтожают.
- Генерал ВСУ Сергей Кривонос рассказывал, что россия ставит перед собой задачу растянуть способности украинской армии, в том числе наступательные. По его мнению, именно поэтому оккупанты и расшатывают ситуацию вдоль белорусско-украинской границы.
- При этом глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что если белорусская армия зайдет на территорию Украины, то мы разорвем с этим государством дипломатические связи. белорусы являются соучастниками преступления российских оккупантов против Украины и украинцев, искать им никаких оправданий никто не собирается.
Как беларусь помогает россиянам: смотрите видео