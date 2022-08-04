Мужчины не объяснили, почему находились в лесу

Правоохранители подозревают, что они причастны к ДРГ. Ведь задержанные мужчины не смогли объяснить, что делали в зарослях леса.

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Специальное подразделение, выполняя боевое задание в лесной части Бучанской общины, отслеживая диверсионно-разведывательные группы врага, задержало группу мужчин, которые не смогли объяснить, что они делают в зарослях,

– говорится в сообщении.

Правонарушители переданы работникам Службы безопасности Украины для установления их намерений.



В лесу под Киевщиной обнаружили группу мужчин / Фото Бучанский горсовет

Вероятное наступление из беларуси

россия перебрасывает диверсионные группы из беларуси в Украину. На Волынском и Полесском направлениях проведена тренировка вооруженных сил беларуси.

Генштаб 3 августа сообщал, что в беларуси провели тренировки по связи генерального штаба. россия использует территорию страны для того, чтобы перебросить своих диверсантов. Наши военные их уничтожают.

Генерал ВСУ Сергей Кривонос рассказывал, что россия ставит перед собой задачу растянуть способности украинской армии, в том числе наступательные. По его мнению, именно поэтому оккупанты и расшатывают ситуацию вдоль белорусско-украинской границы.

При этом глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что если белорусская армия зайдет на территорию Украины, то мы разорвем с этим государством дипломатические связи. белорусы являются соучастниками преступления российских оккупантов против Украины и украинцев, искать им никаких оправданий никто не собирается.

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