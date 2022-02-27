Благодаря этому удалось получить поименные данные на российских захватчиков. А кроме этого – секретные пароли и шифры, которые использует страна-агрессор.

Ранее На Закарпатье СБУ задержала российского шпиона

Захватчики будут наказаны

Эта информация позволит понять суть перехваченных разговоров врага. Более того, документы станут доказательной базой для суда. "Они позволят держать на контроле каждую фамилию вражеских оккупантов и все из них, кто останутся в живых – обязательно будут наказаны", – подчеркнули в СБУ.

Среди документов:

боевой расчет с позывными бойцами и командиров;

схемы действий захватчиков: путей нападения, ухода, заправок;

условные знаки противника, в частности – дешифрование команд управления.

Показали секретные документы российских оккупантов / Фото СБУ

Ранее в СБУ подчеркнули, что планы Владимира Путина – провалился. А украинские военные уверенно защищают наши земли от российских оккупантов.