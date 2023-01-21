Об этом заявил политолог Тарас Загородний.

Следствие еще будет проверять причастность задержанных лиц к недавнему ракетному удару по жилому дому в Днепре, где погибли 46 жителей.

"Арестовано 7 человек, работающих на российский Генштаб в Днепре. Отмечу, что впервые с начала войны удалось за раз обнаружить такое количество агентов. И эта спецоперация – очередной успех наших в войне со спецслужбами агрессора. Надо признать, что в последние полгода мы эту борьбу выигрываем", – отметил эксперт.

По его мнению, об этом свидетельствует и многократный "хлопок" в России и на оккупированных ею территориях – Крымский мост, бухта Севастополя, аэродромы в Энгельсе и так далее. Также отсутствие аналогичных диверсионных актов россиян в нашем тылу.

"Попытки таких атак есть. Их десятки. А вот результатов нет – они нейтрализованы нашей спецслужбой", – пишет Загородний.

Он напомнил, что глава СБУ Василий Малюк подчеркнул – СБУ системно отрабатывает всех, кто помогает наводить ракеты на наши города.

"Сегодня спецслужба расследует более 1,5 тысяч уголовных производств по фактам госизмены, и более 2 тысяч по коллаборационной деятельности. Но, отмечу, что СБУ сегодня вынуждена действовать в том числе преодолевая препятствия в виде устаревшего украинского законодательства. Закон о контрразведке, принятый в мирные 90-х никак не отвечает нынешним реалиям. Новый уже находится в Раде и требует скорейшего принятия", – резюмирует Загородний.

Напомним, что 20 января стало известно о разоблачении Службой безопасности Украины большой сети наводчиков в Днепре.