Про це заявив політолог Тарас Загородній.

Від відмічає, що слідство ще буде перевіряти причетність затриманих осіб до нещодавнього ракетного удару по житловому будинку у Дніпрі, де загинуло 46 мешканців.

"Арештовано 7 людей, які працюють на російській Генштаб в Дніпрі. Відмічу, що уперше з початку війни вдалося за раз виявити таку кількість агентів. І ця спецоперація – черговий успіх наших у війні зі спецслужбами агресора. Треба визнати, що в останні пів року ми цю боротьбу виграємо", – зазначив експерт.

На його думку, про це свідчить і багаторазова "бавовна" в Росії та на окупованих нею територіях – Кримський міст, бухта Севастополя, аеродроми в Енгельсі і так далі. Також – відсутність аналогічних диверсійних актів росіян у нашому тилу.

"Спроби таких атак є. Їх десятки. А от результатів нема – вони нейтралізовані нашою спецслужбою", – пише Загородній.

Він нагадав, що голова СБУ Василь Малюк підкреслив – СБУ системно відпрацьовує всіх, хто допомагає наводити ракети на наші міста.

"Сьогодні спецслужба розслідує понад 1,5 тисячі кримінальних проваджень за фактами держзради, та понад 2 тисяч щодо колаборційної діяльності. Але, відзначу, що СБУ сьогодні змушена діяти в тому числі долаючи перепони у вигляді застарілого українського законодавства. Закон про контррозвідку, прийнятий в мирні 90-х ніяк не відповідає нинішнім реаліям. Новий вже знаходиться в Раді і вимагає якнайшвидшого прийняття", – резюмує Загородній.

Нагадаємо, що 20 січня стало відомо про викриття Службою Безпеки України великої мережі навідників у Дніпрі.