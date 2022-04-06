Как отмечают в СБУ, в их распоряжении теперь секретные карты и списки российских наемников. Тех же оккупантов, чьи подразделения наши военные уничтожили на Донетчине.

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Карты содержат планы оккупантов

Полученные карты зарегистрированы 22 февраля. В них содержатся планы оккупантов по захвату всей территории Донецкой области.

Оказалось, что руководство России отправило в Украину курсантов Московского высшего военного командного училища. Причем послали их на войну, оформив поездку в качестве стажировки.

Также сотрудники СБУ обнаружили:

талоны на командировки, в которых не указывали местонахождение и сам срок;

списки возведения мотострелкового батальона (в них в основном срочники и курсанты);

паспорта россиян, военные билеты и другие документы.

Все это уже приобщили к материалам уголовных производств. Каждый выявленный документ станет очередным доказательством преступных действий российских оккупантов, а также Путина в международных судах.

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