Як зазначають у СБУ, в їхньому розпорядженні тепер є секретні карти та списки російських найманців. Тих самих окупантів, чиї підрозділи наші військові знищили на Донеччині.

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Карти містять плани окупантів

Отримані карти зареєстровані 22 лютого. У них містяться плани окупантів із захоплення усієї території Донецької області.

Виявилося, керівництво Росії відправило до України курсантів Московського вищого військового командного училища. Причому послали їх на війну, оформивши поїздку як стажування.

Також співробітники СБУ виявили:

талони на відрядження, у яких не зазначали місце перебування та сам термін;

списки зведення мотострілецького батальйону (у них здебільшого строковики та курсанти);

паспорти росіян, військові квитки й інші документи.

Усе це вже долучили до матеріалів кримінальних проваджень. Кожен виявлений документ буде черговим доказом злочинних дій російських окупантів, а також Путіна у міжнародних судах.

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