В Службе безопасности также отметили, что среди прочего изъяли ручную противопехотную гранату российского производства.

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Тайник в детском лагере

В тайнике, обустроенном на территории заброшенного детского лагеря вблизи линии разграничения обнаружили:

6,5 кг тротила;

ручную осколочную гранату и запал к ней;

гранатометный выстрел ВОГ-25;

патроны для стрелкового оружия.

​По оперативным данным, хранилище оборудовали главари боевиков во время вооруженного сопротивления силам антитеррористической операции летом 2014 года.

Тайник в подвале многоэтажки

Еще один тайник с боевыми средствами поражения, правоохранители обнаружили в подвале многоквартирного дома в центре Северодонецка, изъяли:

ручную противопехотную гранату РГО российского производства и запал к ней;

гранаты РГД-5 и запалы к ним;

реактивный осветительный сигнальный патрон.

Сейчас установлен местный житель, который незаконно хранил обнаруженные средства поражения. Ему сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Служба безопасности обнаружила тайники с боеприпасами / Фото пресс-службы СБУ