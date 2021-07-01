В Службе безопасности также отметили, что среди прочего изъяли ручную противопехотную гранату российского производства.
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Тайник в детском лагере
В тайнике, обустроенном на территории заброшенного детского лагеря вблизи линии разграничения обнаружили:
- 6,5 кг тротила;
- ручную осколочную гранату и запал к ней;
- гранатометный выстрел ВОГ-25;
- патроны для стрелкового оружия.
По оперативным данным, хранилище оборудовали главари боевиков во время вооруженного сопротивления силам антитеррористической операции летом 2014 года.
Тайник в подвале многоэтажки
Еще один тайник с боевыми средствами поражения, правоохранители обнаружили в подвале многоквартирного дома в центре Северодонецка, изъяли:
- ручную противопехотную гранату РГО российского производства и запал к ней;
- гранаты РГД-5 и запалы к ним;
- реактивный осветительный сигнальный патрон.
Сейчас установлен местный житель, который незаконно хранил обнаруженные средства поражения. Ему сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.
Служба безопасности обнаружила тайники с боеприпасами / Фото пресс-службы СБУ