У Службі безпеки також зазначили, що серед іншого вилучили ручну протипіхотну гранату російського виробництва.
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Схрон у дитячому таборі
У схованці, облаштованій на території покинутого дитячого табору, поблизу лінії розмежування виявили:
- 6,5 кг тротилу;
- ручну осколкову гранату та запал до неї;
- гранатометний постріл ВОГ-25;
- набої для стрілецької зброї.
За оперативними даними, схрон обладнали ватажки бойовиків під час збройного спротиву силам антитерористичної операції влітку 2014 року.
Схованка у підвалі багатоповерхівки
Ще одну схованку з бойовими засобами ураження, правоохоронці виявили у підвалі багатоквартирного будинку в центрі Сєвєродонецька, вилучили:
- ручну протипіхотну гранату РГО російського виробництва та запал до неї;
- гранати РГД-5 та запали до них;
- реактивний освітлювальний сигнальний патрон.
Наразі встановлено місцевого жителя, який незаконного зберігав виявлені засоби ураження. Йому повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Служба безпеки виявила схрони з боєприпасами / Фото пресслужби СБУ