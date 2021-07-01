У Службі безпеки також зазначили, що серед іншого вилучили ручну протипіхотну гранату російського виробництва.

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Схрон у дитячому таборі

У схованці, облаштованій на території покинутого дитячого табору, поблизу лінії розмежування виявили:

6,5 кг тротилу;

ручну осколкову гранату та запал до неї;

гранатометний постріл ВОГ-25;

набої для стрілецької зброї.

​За оперативними даними, схрон обладнали ватажки бойовиків під час збройного спротиву силам антитерористичної операції влітку 2014 року.

Схованка у підвалі багатоповерхівки

Ще одну схованку з бойовими засобами ураження, правоохоронці виявили у підвалі багатоквартирного будинку в центрі Сєвєродонецька, вилучили:

ручну протипіхотну гранату РГО російського виробництва та запал до неї;

гранати РГД-5 та запали до них;

реактивний освітлювальний сигнальний патрон.

Наразі встановлено місцевого жителя, який незаконного зберігав виявлені засоби ураження. Йому повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Служба безпеки виявила схрони з боєприпасами / Фото пресслужби СБУ