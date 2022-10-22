В Украине окончательно запретили деятельность 12 пророссийских партий

На днях Кассационный административный суд отменил жалобу одной из таких политсил, а именно "Социалистической партии Украины". Поэтому отныне в Украине полностью запрещена деятельность уже 12 пророссийских партий.

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Отмечается, что решение о запрещении функционирования "Социалистической партии Украины" принято на основании указа Президента и решения СНБО. В их основе доказательства деструктивной деятельности партии, собранные в рамках реагирования СБУ на угрозы национальной безопасности.

Речь идет прежде всего о демонстративной поддержке и популяризации агрессивной антиукраинской политики России как на уровне руководства, так и "обычных" членов этого партийного объединения.

Полный список пророссийских партий, запрещенных в Украине:

"Оппозиционный блок";

"Социалисты";

партия "Справедливости и развития";

"Наши";

"Государство";

"Партия Шария";

"Блок Владимира Сальдо";

"Левая оппозиция";

"Союз левых сил";

"Оппозиционная платформа – За жизнь";

"Прогрессивная социалистическая партия Украины";

"Социалистическая партия Украины".

В ходе следственных действий установлено, что представители этих политсил принимали непосредственное участие в установлении оккупационного режима на захваченных РФ территориях Украины и в организации и проведении на этих территориях фейковых "референдумов".

С начала широкомасштабного вторжения России по фактам деятельности их функционеров следователи возбудили более 80 досудебных расследований, в частности, в отношении депутатов советов разного уровня. В рамках этих производств объявили 37 подозрений.

Некоторые из фигурантов скрываются от правосудия и на территории страны-агрессора.

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