В Украине окончательно запретили деятельность 12 пророссийских партий
На днях Кассационный административный суд отменил жалобу одной из таких политсил, а именно "Социалистической партии Украины". Поэтому отныне в Украине полностью запрещена деятельность уже 12 пророссийских партий.
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Отмечается, что решение о запрещении функционирования "Социалистической партии Украины" принято на основании указа Президента и решения СНБО. В их основе доказательства деструктивной деятельности партии, собранные в рамках реагирования СБУ на угрозы национальной безопасности.
Речь идет прежде всего о демонстративной поддержке и популяризации агрессивной антиукраинской политики России как на уровне руководства, так и "обычных" членов этого партийного объединения.
Полный список пророссийских партий, запрещенных в Украине:
- "Оппозиционный блок";
- "Социалисты";
- партия "Справедливости и развития";
- "Наши";
- "Государство";
- "Партия Шария";
- "Блок Владимира Сальдо";
- "Левая оппозиция";
- "Союз левых сил";
- "Оппозиционная платформа – За жизнь";
- "Прогрессивная социалистическая партия Украины";
- "Социалистическая партия Украины".
В ходе следственных действий установлено, что представители этих политсил принимали непосредственное участие в установлении оккупационного режима на захваченных РФ территориях Украины и в организации и проведении на этих территориях фейковых "референдумов".
С начала широкомасштабного вторжения России по фактам деятельности их функционеров следователи возбудили более 80 досудебных расследований, в частности, в отношении депутатов советов разного уровня. В рамках этих производств объявили 37 подозрений.
Некоторые из фигурантов скрываются от правосудия и на территории страны-агрессора.
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