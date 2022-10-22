В Україні остаточно заборонили діяльність 12 проросійських партій
Днями Касаційний адміністративний суд скасував скаргу однієї з таких політсил, а саме "Соціалістичної партії України". Тож відтепер в Україні повністю заборонена діяльність вже 12 проросійських партій.
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Зазначається, що рішення про заборону функціонування "Соціалістичної партії України" прийняте на підставі указу Президента та рішення РНБО. В їх основі – докази деструктивної діяльності партії, зібрані у межах реагування СБУ на загрози національній безпеці.
Мовиться передусім про демонстративну підтримку та популяризацію агресивної антиукраїнської політики Росії як на рівні керівництва, так і "звичайних" членів цього партійного об'єднання.
Повний список проросійських партій, заборонених в Україні:
- "Опозиційний блок";
- "Соціалісти";
- партія "Справедливості та розвитку";
- "Наші";
- "Держава";
- "Партія Шарія";
- "Блок Володимира Сальдо";
- "Ліва опозиція";
- "Союз лівих сил";
- "Опозиційна платформа – За життя";
- "Прогресивна соціалістична партія України";
- "Соціалістична партія України".
У ході слідчих дій встановлено, що представники цих політсил брали безпосередню участь у встановленні окупаційного режиму на захоплених РФ територіях України та в організації і проведенні на цих територіях фейкових "референдумів".
З початку широкомасштабного вторгнення Росії за фактами діяльності їхніх функціонерів слідчі порушили понад 80 досудових розслідувань, зокрема, стосовно депутатів рад різного рівня. У межах цих проваджень оголосили 37 підозр.
Деякі з фігурантів переховаються від правосуддя і на території країни-агресорки.
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