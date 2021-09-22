Презентация состоялась в Варшаве и знаменует 25-летие сотрудничества ученых обеих стран. А именно – касательно работы по подготовке совместной документальной серии "Польша и Украина в тридцатых-сороковых годах ХХ века. Неизвестные документы из архивов специальных служб".
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Это уже 10, юбилейный том серии. Он называется "Приказ № 001353. Операция проскрипции НКВД в 1939 – 1941". Выпуск вышел в свет в 2020 году и уже успел привлечь немалое внимание мирового сообщества,
– заявил Андрей Когут.
По его словам, в издании впервые публикуются неизвестные ранее документы. В частности о репрессиях, которые совершали органы НКВД в западных областях Украины, оккупированных советской властью осенью 1939 года, против:
- государственных деятелей;
- военнослужащих;
- сотрудников специальных и правоохранительных органов Второй Речи Посполитой.
Директор Отраслевого государственного архива СБУ отметил, что выход книги стал возможным благодаря сотрудничеству Архива Службы безопасности Украины и Архива Института национальной памяти Республики Польша.
Наш совместный проект является уникальным не только для Польши и Украины, но и для всей Европы. Несмотря на то, что в фокусе нашей работы находились сложные вопросы XX века, нам удалось опубликовать 10 томов архивных документов. Еще большее значение проекту придает тот факт, что это архивные документы бывших коммунистических спецслужб,
– добавил он.
Благодаря 25-летнему сотрудничеству увидели свет 10 томов серии:
- Польское подполье 1939 – 1941. Львов-Коломыя – Стрый – Золочев (1998);
- Переселение поляков и украинцев 1944 - 1946 (2000);
- Польское подполье 1939 – 1941. От Волыни до Покутья (2004);
- Поляки и украинцы между двумя тоталитарными системами 1942 – 1945 (2005);
- Акция "Висла" 1947 (2006);
- Операция "Сейм" 1944 – 1946 (2007);
- Голодомор в Украине 1932 – 1933 (2008);
- Большой террор: Польская операция 1937 – 1938 (2010);
- Организация украинских националистов в Польше в 1944 – 1950 годах. Ликвидация руководящих структур (2018);
- Приказ № 001353. Операция проскрипции НКВД в 1939 – 1941 (2020).
Ученые презентовали книгу о первых месяцах Второй мировой войны / Фото СБУ