Учебные мероприятия состоялись на главном стратегическом объекте города в условиях, максимально приближенных к реальным.

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Участники учений отработали алгоритм совместных действий по нейтрализации "диверсантов", которые по легенде планировали диверсию на Авдеевском коксохимическом заводе и сбежать из города,

– говорится в сообщении.

Правоохранители провели оперативно-розыскные, контрразведывательные и фильтрационные мероприятия по выявлению и обезвреживанию условных преступников.

Благодаря слаженным действиям всех подразделений учений, злоумышленников своевременно обнаружили и задержали. Последствия их подрывной деятельности – нейтрализовали.

СБУ провела антитеррористические учения / Фото пресс-службы СБУ