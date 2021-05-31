Навчальні заходи відбулись на головному стратегічному об'єкті міста в умовах, максимально наближених до реальних.

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Учасники навчань відпрацювали алгоритм спільних дій із нейтралізації "диверсантів", які за легендою планували здійснити диверсію на Авдіївському коксохімічному заводі та втекти з міста,

– йдеться у повідомленні.

Правоохоронці провели оперативно-розшукові, контррозвідувальні та фільтраційні заходи з виявлення та знешкодження умовних злочинців.

Завдяки злагодженим діям усіх підрозділів навчань, зловмисників своєчасно виявили та затримали. Наслідки їхньої підривної діяльності – нейтралізували.

СБУ провела антитерористичні навчання / Фото пресслужби СБУ