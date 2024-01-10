Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий.

Эксперт подчеркивает, что украинские кибервоины не только отбивают атаки, но и активно действуют "на территории врага". "В обороне" противодействуют атакам на энергетическую отрасль, военные объекты, а также информационные ресурсы и государственные реестры. 99% этих атак успешно отражаются. Кибератаки России идут каждый день, но простые граждане этого не замечают: это самый главный показатель эффективности работы. Атака на "Киевстар" показала, какие бы потери могли понести украинцы. Теперь же наши кибера демонстрируют, что способны и на очень успешные наступательные действия в кибервойне", – акцентирует Голобуцкий.

"Атака на масштабного московского провайдера далеко не первая в их послужном списке. Можно упомянуть и о сломанном сайте министерства труда и социальной защиты России, откуда был скачан большой массив ценных данных. И об исправленном новогоднем поздравлении Путина, которое наши хакеры запустили в 7 регионах России ", – считает эксперт.

Политолог считает, что и Украина, и Россия готовятся к тотальной кибервойне.

"В России в ряде образовательных учреждений уже преподают предмет "кибератаки на гражданскую инфраструктуру" и хотят нарастить масштабы атак. В таких условиях важно, что руководитель кибердепартамента СБУ Илья Витюк смог создать киберармию, опыт которой сейчас, как мне известно, изучают многие западные спецслужбы" , – резюмирует Голобуцкий.

Напомним, ранее стало известно, что хакеры группировки Blackjack, которые, как пишут СМИ, имеют отношение к СБУ, сломали московского интернет-провайдера "М9ком" и снесли его серверы. Речь идет о 20 ТВ удаленных данных: официальный сайт компании, сайты филиалов, почтовый сервер, сервисы киберзащиты и другое Как следствие – часть жителей Москвы осталась без Интернета и ТВ.