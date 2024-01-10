Про це пише політолог Олексій Голобуцький.

Експерт підкреслює, що українські кібервоїни не тільки відбивають атаки, але і активно діють "на території ворога". "В обороні" протидіють атакам на енергетичну галузь, військові об’єкти, а також інформаційні ресурси і державні реєстри. 99% цих атак успішно відбиваються. Кібератаки Росії йдуть щодня, але прості громадяни цього не помічають: це найголовніший показник ефективності роботи. Атака на "Київстар" показала, яких би втрат могли зазнати українці. Тепер же наші кібера демонструють, що здатні і на дуже успішні наступальні дії у кібервійні", - акцентує Голобуцький.

"Атака на масштабного московського провайдера далеко не перша у їх послужному списку. Можна згадати і про зламаний сайт міністерства праці та соціального захисту Росії, звідки був скачаний великий масив цінних даних. І про виправлене новорічне привітання Путіна, яке наші хакери запустили у 7 регіонах Росії", – вважає експерт.

Політолог вважає, що і Україна, і Росія готуються до тотальної кібервійни.

"У Росії в низці освітніх закладів вже викладають предмет "кібератаки на цивільну інфраструктуру" і хочуть наростити масштаби атак. За таких умов важливо, що керівник кібердепартаменту СБУ Ілля Вітюк зміг створити кіберармію, досвід якої зараз, як мені відомо, вивчають багато західних спецслужб", – резюмує Голобуцький.

Нагадаємо раніше стало відомо, що хакери угрупування Blackjack, які, як пишуть ЗМІ, мають відношення до СБУ, зламали московського інтернет-провайдера "М9ком" й позносили його сервери. Йдеться про 20 ТБ видалених даних: офіційний сайт компанії, сайти філіалів, поштовий сервер, сервіси кіберзахисту тощо. Як наслідок – частина жителів Москви залишилася без інтернету та ТБ.

