СБУ задержала диверсанта 2 марта в момент корректировки другого стратегического объекта в Ивано-Франковской области.

Важно СБУ ликвидировала диверсионную группу, которая собирала информацию о воинских частях в Киеве

Что известно о корректировщике, работающем на Россию:

Диверсант прибыл в город за сутки до широкомасштабного вторжения России в Украину. Он поселился недалеко от аэропорта.

В канун ракетно-бомбового удара диверсант передал врагу информацию о месте объекта.

В результате бомбардировки инфраструктура аэропорта была разрушена, о чем диверсант отчитался своему начальству.

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