Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко. Ранее стало известно, что СБУ задержала террористов, которые готовили масштабные теракты в людных местах в Киеве 9 мая.

Всего терактов должно было быть 4. Агенты российского ГРУ устанавливали взрывные устройства в строительных гипермаркетах известной сети и возле одного из кафе.

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"СБУ сработала на опережение"

Эксперт подчеркнул, что контрразведка СБУ сработала на опережение. "Очевидно ожидали провокаций от врага именно 9 мая и смогли предотвратить взрывы и массовые жертвы. Если бы не своевременные действия, речь шла бы о многих погибших людях в украинской столице", – акцентирует экс-нардеп.

Это уже не первый теракт против мирного населения, который готовили россияне. Куратор этого теракта из российского ГРУ Юрий Сизов ранее отвечал еще за проведение диверсии в Украине, которая должна была состояться во Львовской области в феврале 2024 года. Тогда Россия, кроме ракетного террора, пыталась применять и террор в виде взрывов в людных местах. СБУ также предотвратила взрывы. Сейчас Служба задержала исполнителей теракта и установила всю цепочку сети, включая агентурно-боевые группы, контрабандистов, которые доставляли взрывчатку с территории России, а также непосредственных исполнителей теракта,

– отмечает Черненко.

"Россияне готовили себе "праздник" в виде мирных жертв в Киеве на 9 мая. Мол, у нас здесь, в России, полным ходом "победобесия", а у "бандеровцев в столице" все взрывается. Не получилось. И здесь могу согласиться с главой Службы Малюком: "Даты, к которым россияне хотят приурочить свои теракты, постепенно становятся символом провала их спецслужб", – резюмирует эксперт.