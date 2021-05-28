В Службе безопасности рассказали, что на международных аукционах эти уникальные украшения могут стоить от 40 тысяч долларов.

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СБУ предотвратила вывоз украшений скифской эпохи

Предварительно следователи выяснили, что переправкой украшений занимался посредник, работавший на европейских клиентов.

Он нанял курьера, который должен был вывезти скифские золотые украшения через пункт пропуска "Ягодин",

– рассказали в СБУ.

Однако, оперативники и следователи СБУ обнаружили украшения во время таможенного контроля в личных вещах курьера. Насчитали 11 подвесок времен Скифской эпохи, изготовленных из желтого и белого золота.



На границе в вещах курьера нашли подвески скифской эпохи / фото СБУ

Предварительно эксперты выяснили, что ювелирные изделия – уникальные и представляют культурную и историческую ценность для нашей Украины. Их направят на экспертное исследование.

Обратите внимание! По результатам исследования фигурантам дела планируют сообщить о подозрении по факту покушения на преступление и контрабанды. Если вину докажут, то им грозит заключение на срок от 3 до 7 лет.