Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Смотрите также СБУ разоблачила известного адвоката, который навел ракетный удар по Днепру и хотел сбежать из Украины

СБУ провела более 150 спецопераций и задержаний за три дня

В пресс-службе указали, что СБУ совместно с партнерами из других правоохранительных органов для противодействия преступлениям, представляющих угрозу государственной безопасности, территориальной целостности и обороноспособности нашего государства, провела серию масштабных реализаций и задержаний в течение 18 – 20 января.

В течение этого периода сотрудники Службы безопасности Украины провели комплексные процессуальные действия в 157 уголовных производствах. Так, по итогам этих мероприятий 222 человека получили сообщение о подозрении, 85 из них – задержаны.

В частности, по материалам СБУ сообщено о подозрении:

19 враждебным агентам, которые осуществляли разведывательно-диверсионную деятельность в пользу российских спецслужб;

39 лицам, причастным к преступлениям в военной сфере, в том числе лицам, причастным к хищению средств оборонного госбюджета;

63 лицам, в том числе из числа сотрудников ТЦК, бывших МСЭК и ВВК, а также медучреждений, которые подозреваются во внедрении "уклонистских схем" и в организации незаконного пересечения границы;

7 лицам, которые вредили государственной безопасности в информационной сфере и киберпространстве, среди которых антиукраинские пропагандисты;

24 лицам, которые вредили экономическим интересам государства;

7 лицам, причастным к незаконному обороту оружия и средств военного поражения.

Известно, что в целом в рамках этих уголовных производств было проведено 287 обысков.