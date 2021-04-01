Служба безопасности Украины в Луганской области провела антитеррористические учения по защите инфраструктуры. Правоохранители должны были устроить штурм и задержать преступников.

СБУ провела антитеррористические учения

По легенде, "террористы" должны были совершить серию диверсий и терактов в регионе. Чтобы предотвратить их, штаб Антитеррористического центра спланировал и провел спецоперацию.

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В результате условные преступники были задержаны, а последствия их подрывной деятельности – нейтрализованы.

К учениям также привлекли подразделения ВСУ, Нацгвардии, ГСЧС, Нацполиции, Государственной пограничной службы и представителей местных органов власти.