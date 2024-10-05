Об этом заявили в СБУ. Также объяснили, какая цель проведения таких мероприятий в Сумах.

Смотрите также Готовили силовой захват власти в Одессе: СБУ обезвредила боевую группу российского ГРУ

СБУ проводит мероприятия по безопасности в Сумах

К мероприятиям безопасности в Сумах также привлекли полицию, Военную службу правопорядка в ВСУ и Нацгвардию.

Действия правоохранителей будут охватывать весь город. Цель – предотвращение и нейтрализация угроз разведывательно-подрывной деятельности против нашего государства, предупреждение провокаций и повышение безопасности граждан в условиях российской вооруженной агрессии против Украины,

– сказали в СБУ.

Также отметили, что меры безопасности происходят с учетом правового режима военного положения. Возможны ограничения прохода и проезда по улицам, проверка документов граждан, а также осмотр автомобилей.

"В случае возникновения обоснованных подозрений в отношении отдельных лиц, может проводиться их дополнительная проверка", – отметили в Службе безопасности.

Кроме того, осматривают территории и помещения общего пользования для выявления запрещенных предметов.

В Сумах проводят мероприятия по безопасности / Фото СБУ

СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей. Надо иметь с собой документы, удостоверяющие личность. Также соблюдать режим комендантского часа.

"Подчеркиваем, что в своей деятельности СБУ придерживается принципа законности, конституционной неприкосновенности прав и свобод граждан", – отметили в Службе безопасности.