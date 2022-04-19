Спикер СБУ Артем Дехтяренко рассказал, что во время одной из спецопераций был задержан один из руководителей структурного подразделения Донецкой железной дороги. Его завербовали российские оккупанты. Задержанный должен был собирать информацию о перемещении техники ВСУ и дислокации блокпостов.

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Железнодорожник помогал врагу во время оккупации Киевщины

Еще одного предателя-железнодорожника схватили в Киеве. Он был чиновником центрального офиса Укрзализныци. С первого дня вторжения России призвал сотрудников поддержать агрессора и осуществлял рассылку с вражеской агитацией. Также известно, что мужчина помогал врагу при оккупации Бучи, Ворзеля и Ирпеня сориентироваться на местности.

Одна из задач – проникнуть в ряды теробороны

Спецназовцы СБУ в Днепре задержали "спящих агентов" – диверсионную группу ФСБ. Они под кураторством вражеских спецслужб вели диверсионную и разведывательную деятельность. По данным задержанных, их группу сформировали еще в 2015 году, и с тех пор они выполняли различные задачи, которые активизировались с началом войны. Из последних задач – проникновение в ряды теробороны для получения необходимой информации.

На Львовщине была задержана чиновница одного из "министерств" после аннексии полуострова Крым. Женщина заняла руководящую должность в одном из незаконно созданных министерств Крыма после аннексии в 2014 году и работала там до 2021 года. Своими действиями задержанная способствовала утверждению оккупационных властей России, а также оказывала помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

В Луганской области СБУ задержала агента России, отправленного в Украину еще за неделю до начала войны. Им оказался только что вышедший из СИЗО РФ мужчина.

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