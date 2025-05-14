Коллаборациониста задержали правоохранители. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Службу безопасности Украины.

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В Днепропетровской области задержали предателя Украины

Как установило следствие, 52-летнего мужчину россияне завербовали через его родственницу, которая проживает на территории государства-агрессора. Предатель жил в прифронтовом поселке в Покровском районе. Вражеские спецслужбы знали об этом, поэтому просили мужчину обходить местность неподалеку передовой.

Чтобы получить полезную для агентов информацию, предатель даже пытался найти общий язык с украинскими военными. "Втемную" он выспрашивал у них нужные сведения, а потом делился ими с россиянами.

Эти данные российская армия затем использовала для попыток прорыва украинской обороны и выхода на границу Донецкой и Днепропетровской областей.

Мужчина выполнял задание, ведь агенты пообещали ему "эвакуацию" в Россию.

Среди основных задач этого фигуранта было выявление боевых позиций минометных и артиллерийских подразделений Сил обороны. Также он пытался найти и передать агрессору локации бронетехники и складов с боеприпасами наших войск,

– сообщают правоохранители.

СБУ удалось разоблачить предателя в Каменском. Преступление зарегистрировано по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения. Сейчас коллаборационист находится под стражей. По решению суда ему может грозить пожизненное заключение.

Напомним, в Одесской области вынесли приговор за измену 40-летнему фельдшеру, который использовал "служебные поездки", чтобы собирать координаты для российских ударов, в частности по портовой инфраструктуре. Суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы.