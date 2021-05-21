В течение 2014 – 2016 годов российский агент был активным участником незаконных вооруженных формирований на оккупированной территории Луганщины. Он действовал под кураторством одного из сотрудников спецслужб России.

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Что известно о деятельности злоумышленника

Бывший боевик собирал и передавал заказчикам информацию о военных объектах в регионе. Однако особое внимание он уделял военным частям, которые вовлечены в операции Объединенных сил.

Правоохранители задержали российского агента "на горячем" во время фотографирования колонны военной техники одного из подразделений ВСУ для передачи информации спецслужбам России.



Правоохранители задержали российского агента / Фото СБУ

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В рамках уголовного производства продолжаются оперативные и следственные действия. Сейчас решают вопрос об избрании бывшему боевику меры пресечения.