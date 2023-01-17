Российских агентов задержала СБУ. Как выяснилось, ими руководил представитель так называемого "МГБ ДНР" Дмитрий Зипир.

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Российские агенты планировали уничтожить HIMARS и гаубицы М777

"Злоумышленники "охотились" за боевыми позициями комплексов противовоздушной обороны С-300 и составами с ракетно-артиллерийским вооружением ВСУ. Также они пытались обнаружить места базирования реактивных систем HIMARS и дальнобойных гаубиц М777", – отметили в СБУ.

Кроме того, они пытались получить информацию о критической инфраструктуре региона и подразделениях Сил обороны.

В случае обнаружения украинских военных объектов агенты России планировали их уничтожить из-за поджога и последующей детонации боекомплекта. В случае имеющейся информации о значительном скоплении военной техники и четких географических координатах – передать данные для ликвидации через ракетный удар войсками России,

– отметили правоохранители.

Интересно, что за уничтожение образцов иностранного и украинского вооружения российские кураторы обещали от 20 тысяч долларов. Деньги планировали перечислять на специально открытые банковские карты сразу после успешного выполнения вражеских задач. Впрочем, заработать не удалось. СБУ задержала вражеских агентов в Кременчуге.

Агентами руководил представитель так называемого "МГБ ДНР"

Российскими агентами оказались двое переселенцев с Востока, завербованных представителем так называемого "министерства государственной безопасности" квазиреспублики "ДНР" Дмитрием Зипиром.

Дмитрий Зипир / Инфографика СБУ

Так, находясь во временно оккупированном Донецке, он дистанционно координировал действия агентов на территории Полтавщины и "докладывал" об их результатах кадровым сотрудникам ФСБ.

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Зипиру уже сообщили о подозрении по статье "Диверсия". Кроме того, правоохранители планируют дополнительную квалификацию его преступлений по статьям: