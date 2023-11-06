В СБУ не называют имя заместителя. Однако, вероятно, речь об эксзаместителе Резникове Вячеславе Шаповалове – именно он был в должности в 2021-23 годах. Со своими подчиненными Шаповалов закупил некачественную военную форму у частной компании почти на 1 миллиард гривен.

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"ВСУ не могут использовать ее, потому что эта форма непригодна для эксплуатации в холодное время года и в условиях ведения интенсивных боевых действий", – сообщают в СБУ.

Вячеславу Шаповалову сообщили о подозрениях за растрату из-за злоупотребления служебным положением, а также за препятствование ВСУ.

По этим статьям сообщили о подозрении также бывшему исполняющему обязанности директора Департамента государственных закупок Минобороны Богдану Хмельницкому.

Отмечают, что оба злоумышленника находятся под стражей. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.