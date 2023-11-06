В СБУ не називають імені заступника. Однак, імовірно, мова про ексзаступника Резнікова В'ячеслава Шаповалова – саме він був на посаді у 2021-23 роках. Зі своїми підлеглими Шаповалов закупив неякісну військову форму у приватної компанії на майже 1 мільярд гривень.

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"ЗСУ не можуть використовувати її, бо ця форма непридатна для експлуатації в холодну пору року та в умовах ведення інтенсивних бойових дій", – повідомляють в СБУ.

Вʼячеславу Шаповалову повідомили про підозри за розтрату через зловживання службовим становищем, а також за перешкоджання ЗСУ.

За цими статтями повідомили про підозру також колишньому виконувачу обов'язки директора Департаменту державних закупівель Міноборони Богдану Хмельницькому.

Зазначають, що обидва зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років із конфіскацією майна.