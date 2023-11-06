Прокурор САП просив взяти Микитася під варту з альтернативою заставою у 134 мільйони гривень. Однак, суддя відмовив і застосував щодо екснардепа цілодобовий домашній арешт.

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Микитасю призначили домашній арешт

Максима Микитася підозрюють у заволодінні коштами Міноборони під час виконання підряду на будівництво складів на суму понад 307 мільйонів гривень.

Суддя Ткаченко відмовився брати Микитася під варту і застосував лише цілодобовий домашній арешт,

– зазначили в Центрі протидії корупції.

Окрім того, до Микитася застосували такі обов'язки: прибувати за вимогою до детектива, прокурора та суду, повідомляти про зміну місця проживання й роботи, не спілкуватися зі свідками та іншими підозрюваними, здати закордонні паспорти й носити браслет.

У Центрі протидії корупції назвали таке рішення слідчого судді Ткаченка "сумнівним".

"Давати лише домашній арешт для підозрюваного, який за останні кілька років отримував щонайменше 7 підозр, кілька разів сидів у СІЗО, порушував встановлені судом обов'язки і має статус обвинуваченого у двох корупційних справах, це щонайменше дивно", – підкреслили в організації.

Додали, що на це рішення ще може бути подана скарга до Апеляційної палати ВАКС.

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