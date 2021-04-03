Служба безопасности Украины заблокировала преступную схему, которую организовал российский холдинг финансового проекта Just2Trade. Силовики установили, что российский брокер незаконно присваивал десятки миллионов гривен.

От рук Just2Trade пострадали украинские инвесторы. Известно, что компания принадлежит российскому холдингу "Финам".

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Детали схемы

Оперативники установили, что схему организовал гражданин России при участии украинских граждан. На специально созданном веб-ресурсеони предлагали инвесторам услуги на фондовом рынке.

Задокументировано, что компании, которые создали "финпродукт", не получали от Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку никаких лицензий и разрешений на деятельность,

– пояснили в СБУ.

Злоумышленники использовали специализированное программное обеспечение для имитации трансляции электронных торгов на международных биржах. Это происходило следующим образом:

Они создавали клиенту "персональный кабинет", в котором демонстрировали постоянный рост акций в цене и предлагали увеличить инвестиции.

После решения вкладчика получить свои деньги, дельцы блокировали связь с "клиентом".

Во время обысков правоохранители изъяли электронные и бумажные носители информации, подтверждающие противоправную деятельность дельцов и доказывают работу в страну-агрессора. Идет следствие.



СБУ разоблачила российского брокера / Фото СБУ