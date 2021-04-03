Служба безпеки України заблокувала злочинну схему, яку організував російський холдинг фінансового проекту Just2Trade. Силовики встановили, що російський брокер незаконно привласнював десятки мільйонів гривень.

Від рук Just2Trade постраждали українські інвестори. Відомо, що компанія належить російському холдингу "Фінам".

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Деталі оборудки

Оперативники встановили, що оборудку організував громадянин Росії за участі українських громадян. На спеціально створеному вебресурсі вони пропонували інвесторам послуги на фондовому ринку.

Задокументовано, що компанії, які створили "фінпродукт", не отримували від Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку жодних ліцензій і дозволів на діяльність,

– пояснили у СБУ.

Зловмисники використовували спеціалізоване програмне забезпечення для імітації трансляції електронних торгів на міжнародних біржах. Це відбувалося наступним чином:

Вони створювали клієнту "персональний кабінет", в якому демонстрували постійне зростання акцій у ціні та пропонували збільшити інвестиції.

Після рішення вкладника отримати свої гроші, ділки блокували зв'язок з "клієнтом".

Під час обшуків правоохоронці вилучили електронні та паперові носії інформації, які підтверджують протиправну діяльність ділків і доводять роботу на країну-агресора. Наразі досудове слідство триває.



СБУ викрила російського брокера / Фото СБУ