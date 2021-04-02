Під нові санкції РНБО потрапили російські компанії, – Данілов
Олексій Данілов розкрив деякі деталі засідання Ради нацбезпеки та оборони, яке відбулося 2 квітня. За його словами, РНБО ввела санкції проти низки компаній із Росії.
Джерело:24 канал
В ефірі одного із телеканалів Данілов зазначив, що 2 квітня на порядку денному РНБО було 7 ключових питань.
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У санкційний список РНБО потрапили компанії з Росії
Прийняли рішення по доповіді, яку робив голова СБУ, про застосування санкцій проти 10 фізичних осіб, які мають безпосередній стосунок до контрабанди. Є компанії з Росії та інших країн, які потрапили в санкційний список,
– зазначив Данілов.
Однак секретар РНБО не уточнив, про які саме російські компанії йде мова.
До слова, у санкційному списку 2 квітня опинилися 79 компаній.
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Санкції РНБО проти контрабандистів
- Володимир Зеленський після засідання РНБО оголосив про введення санкцій проти ТОП-10 українських контрабандистів.
- Президент наголосив, що боротьба з контрабандою триватиме й далі: "Це перша десятка, але вона точно не стане останньою".
- Зокрема, до санкційного списку потрапили: король контрабанди на одеській митниці Вадим Альперін, львівський кримінальний авторитет Володимир Дідух, президент футбольного клубу "Минай" Валерій Пересоляк.
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