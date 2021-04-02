Под новые санкции СНБО попали российские компании – Данилов
Алексей Данилов раскрыл некоторые детали заседания Совета нацбезопасности и обороны, которое состоялось 2 апреля. По его словам, СНБО ввел санкции против ряда компаний из России.
Источник:24 канал
В эфире одного из телеканалов Данилов отметил, что 2 апреля на повестке дня СНБО было 7 ключевых вопросов.
Читайте также СНБО провел очередное заседание: что решили
В санкционный список СНБО попали компании из России
Приняли решение относительно доклада, который делал председатель СБУ, о применении санкций против 10 физических лиц, имеющих непосредственное отношение к контрабанде. Есть компании из России и других стран, которые попали в санкционный список
– отметил Данилов.
Однако секретарь СНБО не уточнил, о каких именно российских компаниях идет речь.
К слову, в санкционном списке 2 апреля оказались 79 компаний.
Узнайте больше В СНБО обнародовали имена ТОП-10 контрабандистов, против которых ввели санкции: список
Санкции СНБО против контрабандистов
- Владимир Зеленский после заседания СНБО объявил о введении санкций против ТОП-10 украинских контрабандистов.
- Президент подчеркнул, что борьба с контрабандой будет продолжаться: "Это первая десятка, но она точно не станет последней".
- В частности, в санкционный список попали: король контрабанды на одесской таможне Вадим Альперин, львовский криминальный авторитет Владимир Дидух, президент футбольного клуба "Минай" Валерий Пересоляк.
Поделиться новостью