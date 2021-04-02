Алексей Данилов раскрыл некоторые детали заседания Совета нацбезопасности и обороны, которое состоялось 2 апреля. По его словам, СНБО ввел санкции против ряда компаний из России.

В эфире одного из телеканалов Данилов отметил, что 2 апреля на повестке дня СНБО было 7 ключевых вопросов.

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В санкционный список СНБО попали компании из России

Приняли решение относительно доклада, который делал председатель СБУ, о применении санкций против 10 физических лиц, имеющих непосредственное отношение к контрабанде. Есть компании из России и других стран, которые попали в санкционный список

– отметил Данилов.

Однако секретарь СНБО не уточнил, о каких именно российских компаниях идет речь.

К слову, в санкционном списке 2 апреля оказались 79 компаний.

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