Службе безопасности Украины удалось нейтрализовать сеть вражеских корректировщиков. Кроме того, был задержан коллаборант, готовивший "списки" украинцев, которых планировали убить.
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Задержание вражеских прихвостней
В Днепропетровской области СБУ разоблачила агента, который собирал данные о расположении важных объектов и воинских частей.
В Сумах агентом спецслужб врага оказался глава одной из городских ОО. Он пытался передать оккупантам списки бойцов территориальной обороны и местных патриотов. Еще двое вражеских информаторов задержаны в Донецкой области.
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