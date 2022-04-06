Службі безпеки України вдалося нейтралізувати мережу ворожих коригувальників. Окрім того, було затримано колаборанта, який готував "списки" українців, яких планували убити.
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Затримання ворожих посіпак
У Дніпропетровській області СБУ викрила агента, який збирав дані про розташування важливих об'єктів та військових частин.
У Сумах агентом спецслужб ворога виявився голова однієї з міських ГО. Він намагався передати окупантам списки бійців територіальної оборони та місцевих патріотів. Ще двох ворожих інформаторів затримано на Донеччині.
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