Службі безпеки України вдалося нейтралізувати мережу ворожих коригувальників. Окрім того, було затримано колаборанта, який готував "списки" українців, яких планували убити.

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Затримання ворожих посіпак

У Дніпропетровській області СБУ викрила агента, який збирав дані про розташування важливих об'єктів та військових частин.

У Сумах агентом спецслужб ворога виявився голова однієї з міських ГО. Він намагався передати окупантам списки бійців територіальної оборони та місцевих патріотів. Ще двох ворожих інформаторів затримано на Донеччині.

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