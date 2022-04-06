Про це повідомили у Центральному районному судді Миколаєва 6 квітня. Згідно із матеріалами справи, підсудний через третю особу надавав представникам спецслужб Росії інформацію, яка шкодить територіальній цілісності, суверенітету та недоторканості України.

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"Підозрюваний частково визнав свою провину, зазначав, що надавав певну інформацію одному з блогерів у інтернеті, публікації якого здались підозрюваному об'єктивними та актуальними", – розповіли у суді.

Прокурор тепер під вартою

Підозрюваний надавав інформацію блогеру. Після цього той публікував її на своїй сторінці. Суд ухвалив для чоловіка запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

За інформацією "Української правди", мовиться про очільника Миколаївської окружної прокуратури Геннадія Германа. Щоб спіймати зрадника, Служба безпеки України провела спецоперацію та імітувала злочин.

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