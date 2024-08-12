Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко.

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Последние прилеты дронов СБУ по аэродрому в Липецке эксперт называет одной из удачных операций Сил обороны последних месяцев.

Кроме самолетов и вертолетов, это был один из крупнейших складов УАБов врага. На "Липецке-2" хранилось более 700 авиабомб! Большинство самолетов, размещенных на военном аэродроме, взлететь не успели. Далее удар наших дронов, цепная реакция и мощная детонация. Причем взрыв был такой силы, что местные власти не могли ограничиться традиционной констатацией, мол, все дроны сбили, а обломки что-то там повредили на земле. Взрыв хорошо слышали в самом Липецке, а из близлежащих населенных пунктов была объявлена эвакуация,

– подчеркивает политолог.

По его мнению, это попадание дронов СБУ будет иметь огромное влияние на ход войны.

Самолеты с УАБами из Липецка активно били по Харьковской области. Кроме того, крайне точно выбрано время атаки, которое фактически совпало с началом Курской операции. Липецкий аэродром россияне точно использовали бы и на этом фронте,

– акцентирует экс-нардеп.

"УАБы – одна из главных проблем, с которой сталкиваются ВСУ на фронте. И СБУ системно работает по местам хранения этого оружия. Важно, что все операции тщательно просчитаны – враг не смог остановить ни повторный удар по Морозовску, ни, всего лишь за неделю, удар по "Липецку-2", – резюмирует Черненко.

Напомним, ранее стало известно, что в ночь на 9 августа СБУ совместно с ВСУ и Силами спецопераций нанесли удар по российскому военному аэродрому "Липецк-2". Там базируются самолеты Су-34, Су-35 и МиГ-31 и был склад с 700 управляемыми авиабомбами, которыми армия России обстреливает Украину.