Про це пише політолог, екснардеп Олександр Черненко.

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Останні прильоти дронів СБУ по аеродрому у Липецьку експерт називає однією з вдалих операцій Сил оборони останніх місяців.

Крім літаків і вертольотів, це був один із найбільших складів КАБів ворога. На "Липецьку-2" зберігалось понад 700 авіабомб! Більшість літаків, розміщених на військовому аеродромі, злетіти не встигли. Далі удар наших дронів, ланцюгова реакція і потужна детонація. Причому вибух був такої сили, що місцева влада не могла обмежитись традиційною констатацією, мовляв, всі дрони збили, а уламки щось там пошкодили на землі. Вибух добре чули у самому Липецьку, а із прилеглих населених пунктів була оголошена евакуація,

– підкреслює політолог.

На його думку, це влучання дронів СБУ матиме величезний вплив на хід війни.

Літаки з КАБами з Липецька активно били по Харківщині. Крім того, вкрай точно вибраний час атаки, який фактично співпав з початком Курської операції. Липецький аеродром росіяни точно використовували б і на цьому фронті,

– акцентує екснардеп.

"КАБи – одна з найголовніших проблем, з якою стикаються ЗСУ на фронті. І СБУ системно працює по місцях зберігання цієї зброї. Важливо, що всі операції ретельно прораховані – ворог не зміг зупинити ні повторний удар по Морозівську, ні, всього лиш за тиждень, удар по "Липецьку-2", – резюмує Черненко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у ніч на 9 серпня СБУ спільно із ЗСУ та Силами спецоперацій завдали удару по російському військовому аеродрому "Липецьк-2". Там базуються літаки Су-34, Су-35 та МіГ-31 та був склад із 700 керованими авіабомбами, якими армія Росії обстрілює Україну.