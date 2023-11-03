Речь идет о местном предпринимателе Игоре Скоробогатько. После начала полномасштабного вторжения России поддержал российских захватчиков и предложил им свою "помощь" в войне против Украины.

Смотрите также СБУ разоблачила на антиукраинской деятельности группировку АллатРа: подозрение вручили руководству секты

Как Скоробогатько сотрудничает с оккупантами

В Запорожской облпрокуратуре отметили, что у предпринимателя есть пророссийские взгляды и добровольно согласился содействовать оккупационной администрации в реализации преступных решений. После захвата Мелитопольского асфальтобетонного завода он по предложению врага возглавил его. Кроме этого, он активно призвал работников предприятия поддержать оккупантов и сотрудничать с ними.

В октябре 2022 года изменник получил от оккупантов масштабный "подряд" на изготовление более тысячи противотанковых заграждений, известных как "зубы дракона". Это пирамидальные бетонные помехи, которые захватчики устанавливают вдоль своих линий обороны. На Юге россияне используют их для того, чтобы сдержать контрнаступление ВСУ.

Предатель производит для врага "зубы дракона" фото СБУ

Также, по данным следствия, Скоробогатько входит в близкое окружение гауляйтера Балицкого, способствовавшего его назначению на "должность" главы захваченного "Мелитопольского асфальтобетонного завода".

На мощностях своего завода летом 2022 года он начал реконструировать трассу Мелитополь-Бердянск. Это автосообщение оккупанты используют для опрокидывания личного состава и военной техники по территории региона, а также в оккупированный Крым и обратно.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по статье 111-2 Уголовного кодекса Украины – пособничество государству-агрессору.

СБУ знает, где скрывается предатель

Служба безопасности сообщила, что злоумышленник скрывается от правосудия на временно оккупированной части на юге Украины. Однако СБУ знает о его местах пребывания и предпринимает комплексные меры для того, чтобы привлечь Игоря Скоробогатько к ответственности.