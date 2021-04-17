СБУ сообщила о подозрении "министру" боевиков: какое наказание ему светит
Служба безопасности Украины объявила о подозрении так называемому "заместителю министра информации ДНР". Мужчину обвиняют в совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины.
Источник:СБУ
В СБУ со ссылкой на следователей заявили, что "министр" боевиков готовил и распространял через интернет дезинформацию и фейки.
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Кроме того, мужчина популяризировал идеи "русского мира" и "Новороссии", а также призывал к нарушению территориальной целостности и насильственному изменению конституционного строя в Украине.
Сотрудники Службы безопасности Украины объявили ему о подозрении по второй части статьи 110 о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Теперь коллаборанту грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
Заметим, что с 2014 года Служба безопасности Украины направила в суд почти 2 000 производств относительно государственной измены и терроризма. С 2014-го спецслужба расследовала 16 643 дела по этим статьям и сообщила о подозрении 3 484 лицам.
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