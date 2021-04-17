СБУ повідомила про підозру "міністрові" бойовиків: яке покарання йому світить
Служба безпеки України оголосила про підозру так званому "заступнику міністра інформації ДНР". Чоловіка звинувачують у скоєнні злочинів проти основ національної безпеки України.
Джерело:СБУ
В СБУ з посиланням на слідчих заявили, що "міністр" бойовиків готував і розповсюджував через інтернет дезінформацію та фейки.
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Крім того, чоловік популяризував ідеї "руського миру" і "Новоросії", а також закликав до порушення територіальної цілісності та насильницької зміни конституційного ладу в Україні.
Співробітники Служби безпеки України оголосили йому про підозру за другою частиною статті 110 про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.
Тепер колаборанту загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.
Зауважимо, що з 2014 року Служба безпеки України скерувала до суду майже 2 000 проваджень щодо державної зради та тероризму. З 2014-го спецслужба розслідувала 16 643 справ за цими статтями та повідомила про підозру 3 484 особам.
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