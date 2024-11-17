Это стало возможным благодаря своевременному выявлению врага. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

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Как СБУ остановила колонну вражеской техники

На опубликованном видео видно вражескую колонну пикапов, которая выдвигалась на штурм, а также грузовики, мототехнику и живую силу оккупантов.

FPV-дроны спецназовцев ЦСО "А" СБУ прицельно ударяли по кабинам техники, что позволило остановить колонну и атаковать обездвиженную технику. Им удавалось попадать даже в россиян, бежавших на мотоциклах.

Примечательно, что некоторые атакованные авто имели многоканальную систему РЭБ для защиты от беспилотников, что им, впрочем, не помогло. Это показывает, как динамично развивается сфера радиоэлектронной борьбы.

Авто оккупантов, оснащено РЭБ в камере FPV-дрона / Фото СБУ

СБУ атакует вражескую штурмовую автоколонну: смотрите видео