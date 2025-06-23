Об этом рассказал глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, во время встречи с журналистами 22 июня, передает 24 Канал. По закрытому указу Путина от 2023 года ГРУ и ФСБ координируют теракты и разведку под прикрытием так называемого "диверсионного шума".

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Москва активизирует подрывную деятельность в Украине

По его словам, СБУ сорвала планы российских спецслужб – перехватила чемодан с 7 килограммами взрывчатки возле своего столичного здания.

Оперативники контрразведки "вели" группу диверсантов, когда узнали о передаче крупной партии взрывчатки.

По плану террористов мужчина должен был передать кейс с 7 килограммами взрывчатки сообщнику, впрочем чемодан неожиданно забрала молодая девушка, села в такси и подъехала к улице Владимирской.

Диверсантка вынесла взрывчатку почти под двери центрального здания СБУ, где, по словам сотрудников, личный состав давно не дислоцируется из-за постоянных рисков.

Девушку задержали на месте. Взрывчатка была начинена такими элементами – мощности хватило бы, чтобы превратить квартал в руины.

К слову, российские диверсанты пытаются бить не только по военным объектам, но и по символическим центрам управления.

СБУ призывает граждан быть бдительными, сообщать о подозрительных предметах и лицах и доверять только официальным источникам информации.