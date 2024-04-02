Об этом пишет политолог Александр Черненко. Эксперт отмечает, что самая главная претензия россиян к Василию Малюку – подрывы Крымского моста и ликвидации военных преступников.

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Эти спецоперации россияне никак не могут забыть и простить. Крымский мост является вполне законной целью для Украины. Россияне до подрыва перебрасывали по нему и технику, и боеприпасы, и военную силу. Международное право, законы и обычаи войны и украинское законодательство позволяли атаковать этот объект,

– акцентирует Александр Черненко.

"Что же касается Татарского, Прилепина и других военных преступников, которые стали объектами спецопераций СБУ, то они также абсолютно законные цели для нашей спецслужбы. Послушайте хотя бы недавнее интервью Малюка, где он подробно рассказал, какие кровавые преступления совершали эти подонки. На каждом из них кровь и пытки украинских военных и гражданских", – акцентирует экс-нардеп.

Кроме того, есть причины о которых в заявлении не сказано, но они считываются между строк. Речь идет о серии ударов беспилотников СБУ по НПЗ врага. По моему мнению, именно они стоят за истерикой россиян по Малюка и его подчиненных. рф понесла огромные экономические потери после ударов по ключевой отрасли "страны-бензоколонки,

– считает Черненко.

По мнению политолога, не стоит переоценивать заявления ведомства Лаврова. "Они имеют нулевой уровень доверия как на Западе, так и в Украине. Впрочем, такие словесные нападения еще раз подтверждают: СБУ стала для рф врагом номер 1, который наносит чувствительные и эффективные удары", – резюмирует эксперт.

Реакция СБУ на заявления российского МИД: кратко

Ранее в СБУ уже назвали ничтожными заявления российского МИДа: "МИД России забывает, что именно Путин официально объявлен в международный розыск – в частности, его ждут в Гаагском трибунале за похищение украинских детей. Особенно цинично заявления о терроризме звучат от самой страны-террориста на фоне годовщины освобождения Бучи и зверств, которые там совершали россияне".