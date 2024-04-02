Про це пише політолог Олександр Черненко. Експерт наголошує, що найголовніша претензія росіян до Василя Малюка – підриви Кримського мосту та ліквідації військових злочинців.

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Ці спецоперації росіяни ніяк не можуть забути і пробачити. Кримський міст є цілком законною ціллю для України. Росіяни до підриву перекидали по ньому і техніку, і боєприпаси, і військову силу. Міжнародне право, закони та звичаї війни й українське законодавство дозволяли атакувати цей об'єкт, – акцентує Олександр Черненко.

"Що ж стосується Татарського, Прилєпіна та інших військових злочинців, які стали об'єктами спецоперацій СБУ, то вони також абсолютно законні цілі для нашої спецслужби. Послухайте хоча б недавнє інтерв'ю Малюка, де він детально розказав, які криваві злочини чинили ці покидьки. На кожному з них кров та катування українських військових та цивільних", – акцентує екс-нардеп.

Крім того, є причини про які у заяві не сказано, але вони зчитуються поміж рядками. Мова йде про серію ударів безпілотників СБУ по НПЗ ворога. На мою думку, саме вони стоять за істерикою росіян щодо Малюка та його підлеглих. рф понесла величезні економічні втрати після ударів по ключовій галузі «країни-бензоколонки,

– вважає Черненко.

На думку політолога, не варто переоцінювати заяви відомства Лаврова. "Вони мають нульовий рівень довіри як на Заході, так і в Україні. Втім, такі словесні напади ще раз засвідчують: СБУ стала для рф ворогом номер 1, який завдає дошкульних та ефективних ударів", – резюмує експерт.

Реакція СБУ на заяви російського МЗС: коротко

Раніше в СБУ вже назвали нікчемними заяви російського МЗС: "МЗС Росії забуває, що саме Путін офіційно оголошений у міжнародний розшук – зокрема, його чекають в Гаазькому трибуналі за викрадення українських дітей. Особливо цинічно заяви про тероризм звучать від самої країни-терориста на фоні річниці звільнення Бучі та звірств, які там чинили росіяни".