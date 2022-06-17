Обнаружили это во время спецоперации в Киеве, проведенной Службой безопасности Украины.
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В состав банды входило 5 человек разной национальности. Их деятельностью на территории России руководил уроженец Дагестана, подконтрольный представителям российских спецслужб.
Для маскировки преступной деятельности участники банды устроились в ряды добровольческого батальона одного из районов столицы. Используя документы подставных лиц, они получили в подразделении автоматическое оружие, которое впоследствии скрывали по местам жительства.
Удалено во время спецоперации оружие / Фото Службы безопасности Украины
У злоумышленников изъят целый арсенал. Среди них:
- 29 автоматов Калашникова,
- гранатомет,
- пулемет РПК,
- 2 боевых пистолета ТТ и Glock-17,
- более тысячи патронов разного калибра,
- 1,2 килограмма взрывчатки,
- боевые гранаты.
По данным следствия, угнанные автоматы злоумышленники планировали использовать для дестабилизации обстановки в регионе.
Сообщено о подозрении одному из активных участников банды. Решается вопрос привлечения к уголовной ответственности других участников и лиц, причастных к ней.
Продолжается досудебное расследование.