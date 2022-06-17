Виявили це під час спецоперації в Києві, яку провела Служба безпеки України.

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До складу банди входило 5 осіб різної національності. Їх діяльністю з території Росії керував уродженець Дагестану, підконтрольний представникам російських спецслужб.

Для маскування злочинної діяльності учасники банди влаштувались до лав добровольчого батальйону одного з районів столиці. Використовуючи документи підставних осіб, вони отримали в підрозділі автоматичну зброю, яку згодом переховували за місцями проживання.



Вилучена під час спецоперації зброя / Фото Служби безпеки України

У зловмисників вилучено цілий арсенал. Серед них:

29 автоматів Калашникова,

гранатомет,

кулемет РПК,

2 бойових пістолети ТТ і Glock-17,

більше тисячі набоїв різного калібру,

1,2 кілограма вибухівки,

бойові гранати.

За даними слідства, викрадені автомати зловмисники планували використовувати для дестабілізації обстановки в регіоні.

Наразі повідомлено про підозру одному з активних учасників банди. Вирішується питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності інших учасників та осіб, причетних до неї.

Триває досудове розслідування.

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