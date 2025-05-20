Операция была комбинированной, в ней участвовали воздушные и морские дроны. Полковник запаса ВСУ, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан поделился эксклюзивными деталями с 24 Каналом.

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Как РЛС "Нева" помогала россиянам

Как пояснил Роман Свитан, "Нева" выполняла роль локатора, который позволял россиянам отслеживать маршруты полетов украинских беспилотников, в частности тех, что заходили в Крым с западного направления.

Уничтожение этой станции было одной из приоритетных задач. Служба безопасности Украины успешно ее выполнила,

– подчеркнул полковник запаса.

На опубликованном СБУ видео видно, что в операции были привлечены как надводный безэкипажный катер "Морской малыш", так и воздушный беспилотник.

Предположительно, эти дроны действовали в тесной координации: морской катер мог выполнять роль ретранслятора или даже "авианосца" для запуска воздушного дрона-камикадзе, который нанес удар по станции. Еще один аэродрон выполнял функцию съемки операции.

Отметим! В СБУ уточнили, что сначала одну из вышек поразил беспилотник с воздуха, а затем по ней отработал морской дрон.

В результате на "вышках Бойко" удалось уничтожить важный для России радиолокатор. Добавим, что в результате атаки также были уничтожены складские помещения и жилой блок.