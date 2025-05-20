Операція була комбінованою, у ній брали участь повітряні та морські дрони. Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт та льотчик-інструктор Роман Світан поділився ексклюзивними деталями з 24 Каналом.

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Як РЛС "Нева" допомагала росіянам

Як пояснив Роман Світан, "Нева" виконувала роль локатора, який дозволяв росіянам відстежувати маршрути польотів українських безпілотників, зокрема тих, що заходили у Крим із західного напрямку.

Знищення цієї станції було одним із пріоритетних завдань. Служба безпеки України успішно його виконала,

– наголосив полковник запасу.

На опублікованому СБУ відео видно, що в операції були залучені як надводний безекіпажний катер "Морський малюк", так і повітряний безпілотник.

Імовірно, ці дрони діяли в тісній координації: морський катер міг виконувати роль ретранслятора або навіть "авіаносця" для запуску повітряного дрона-камікадзе, який завдав удару по станції. Ще один аеродрон виконував функцію зйомки операції.

Зазначимо! У СБУ уточнили, що спочатку одну із вишок уразив безпілотник із повітря, а потім по ній відпрацював морський дрон.

У результаті на "вишках Бойка" вдалося знищити важливий для Росії радіолокатор. Додамо, що унаслідок атаки також було знищено складські приміщення та житловий блок.