Таку думку 24 Каналу висловив військовий аналітик Ян Матвєєв, зазначивши, що російську авіацію знищити складно, адже літаків та пілотів дуже багато, але залякати можна. Все тому, що російська влада серйозно тисне на своїх генералів через втрати надзвичайно дорогої техніки.

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Росіяни намагаються уникати ризиків

Ян Матвєєв зауважив, що російські генерали, аби уникати ризиків ураження власної техніки, намагаються якомога далі відтягувати її, щоб українська зброя не могла туди дістати.

Спочатку ми бачили, як морські дрони змусили Чорноморський флот сховатися на базах, окрім того, ще й крилаті ракети змусили піти аж у Новоросійськ, а тепер (українці – 24 Канал) залякують і авіацію. Виходить, що Україна навіть без повноцінного великого флоту тримає під контролем Чорне море, не дозволяючи російському флоту щось зробити,

– сказав він.

Цікаво, що у 2022 році Владімір Путін дуже багато говорив про зернову угоду, акцентуючи, дозволить її Росія чи ні. Зараз вже навіть розмови про це не тривають, адже якщо кораблі російського Чорноморського флоту спробують вийти в море та наблизитись до Одеси, щоб завадити мирному судноплавству, то проти них Україна застосує ракети "Нептун", авіацію та різноманітні дрони.

Зверніть увагу! У Києві представили оновлені морські дрони Magura, які вже знищили понад 20 цілей, зокрема кораблі, гелікоптери та винищувачі. За словами речника ГУР Андрія Юсова, збитки ворога від цих безпілотників сягнули сотень мільйонів доларів. У розвідці підкреслюють, що Magura вже змінила перебіг війни й продовжить це робити.

Зараз російський флот перебуває у дуже невигідній ситуації. Військовий аналітик підкреслив, що Україні вдалось відвоювати Чорне море шляхом створення морських дронів Magura.